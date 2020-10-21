В Калининграде за сутки сбили пешехода и велосипедиста

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде во вторник в ДТП пострадали пешеход и велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Ломоносова водитель автобуса «МАН» из-за несоблюдения безопасного бокового интервала, не заметил и совершил наезд на 27-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении справа, вдоль края проезжей части. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Вечером на пересечении регулируемого перекрестка Советского проспекта и улицы Нарвской водитель «Фольксвагена» сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги, на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.