Калининградку подозревают в мошенничестве с ОСАГО на 650 тысяч рублей

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Жительницу Советска подозревают в мошенничестве с полюса ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 50-летняя индивидуальный предприниматель заключила договоры с двумя страховыми фирмами по предоставлению их услуг гражданам. Женщина обязывалась оформлять клиентам страховки ОСАГО, а вырученные деньги предоставлять работодателям.

«Однако злоумышленница после выдачи горожанам полисов, присваивала деньги себе, не отчитываясь в главные офисы страховых фирм. По предварительным данным, она присвоила свыше 650 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», ей грозит до пяти лет лишения свободы.