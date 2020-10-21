В Калининграде на гендиректора компании завели дело за невыплату зарплаты

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В Калининграде генеральный директор одной из компаний стал фигурантом уголовного дела за невыплату зарплаты рабочим. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 48-летни мужчина не выплатил зарплату как минимум восьми кочегарам за январь и февраль. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составляет 146 тысяч рублей.

Сам директор от дачи показаний следователям отказался, в фирме провели обыски и изъяли документацию и 540 тысяч рублей.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствием производятся действия, направленные, в том числе, на погашение задолженности по заработной плате перед работниками фирмы, отметили в пресс-службе СК.