В Калининграде объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Светлого объявила в розыск 17-летнюю Анну Борман. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 16 октября девушка ушла из общежития колледжа на улице Центральной и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русого цвета с зеленоватым оттенком, ниже плеч. Отсутствует передний зуб.

Была одета: куртка темно-зеленого цвета, синие джинсы, серые ботинки. Может находиться в Калининграде или в Багратионовском районе.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40152) 3-53-02 (дежурная часть), 8 (40152) 3-46-64 (ПДН) или 02.