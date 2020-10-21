9 медиков, 6 продавцов, два школьника: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

.
Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- девять медицинских работников
- восемь сотрудников правоохранительных органов;
- шесть сотрудников торговых объектов;
- четыре сотрудника промпредприятий;
- два сотрудника образования;
- по одному предприятия пищевой промышленности, сектора жкх, водитель, сотрудник транспортного предприятия, вахтёр
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих
- Ученик Светлогорской школы (выявлен при профобследовании), класс переведён на дистанционное обучение;
- ученица лицея 49 (обследована с профилактической целью), класс переведён на дистанционное обучение;
-ребёнок 3 года, посещающий детский сад Берёзка в Гурьевске (обследован по возвращению из Турции)
-14 неработающих
Всего в области по состоянию на среду, 21 октября, зарегистрировано 5911 случаев заражения.