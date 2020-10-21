9 медиков, 6 продавцов, два школьника: У кого в Калининграде за сутки обнаружили коронавирус

. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- девять медицинских работников

- восемь сотрудников правоохранительных органов;

- шесть сотрудников торговых объектов;

- четыре сотрудника промпредприятий;

- два сотрудника образования;

- по одному предприятия пищевой промышленности, сектора жкх, водитель, сотрудник транспортного предприятия, вахтёр

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих

- Ученик Светлогорской школы (выявлен при профобследовании), класс переведён на дистанционное обучение;

- ученица лицея 49 (обследована с профилактической целью), класс переведён на дистанционное обучение;

-ребёнок 3 года, посещающий детский сад Берёзка в Гурьевске (обследован по возвращению из Турции)

-14 неработающих

Всего в области по состоянию на среду, 21 октября, зарегистрировано 5911 случаев заражения.