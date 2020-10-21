В Калининграде за сутки выздоровели 83 пациента с COVID-19

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В Калининградской области за сутки выздоровели 83 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне выздоровевших было 56 человек.

Всего в области с начала пандемии выздоровели 4083 человека.

По данным оперштаба, по состоянию на среду, 21 октября, в регионе на COVID-19 уже обследовано 260 417 человек, из них выявлено 5 911 случаев заражения.

Всего от коронавируса умерли 93 человека, остаются под медицинским наблюдением 2 419 человек.