В Калининградской области уволились 140 медицинских работников

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Об увольнении медиков на сегодняшнем заседании областного правительства рассказала руководитель территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Демина. По ее словам, с начала года уволились 140 медицинских работников, включая средний персонал.

- Четверть уводившихся вышли на пенсию, 20 человек сменили место жительства, остальные реализовывали свое право на увольнение, - уточнила Татьяна Демина.

По словам руководителя Фонда, за девять месяцев на работу приняли 218 медработников - 103 врача и 115 представителей среднего медперсонала.

Отметим, что информация об увольнении медработников поступала и раньше. В мае министр здравоохранения области Александр Кравченко сообщил, работать во время пандемии отказались 350 медиков. Кроме того, в конце прошлого учебного года уволились 318 учителей.