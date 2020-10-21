Профицит бюджета Калининградской области достиг почти миллиарда рублей

Доклад об исполнении регионального бюджета в первом полугодии представилна заседании правительства министр финансов Виктор Порембский.

За шесть месяцев доходы казны составили 53,6 млрд рублей, расходы – 52,6 млрд рублей. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в сумме 965 млн рублей.

По его министра, ситуация с поступлением налоговых и неналоговых доходов улучшается – по итогам полугодия динамика их поступления составила 104,2% по отношению к шести месяцам прошлого года, а в сентябре повысилась до 105,5%. За девять месяцев налоговые и неналоговые доходы превысили поступления аналогичного периода прошлого года на 1,6 млрд рублей, однако, при этом ниже плана по динамике – на 768 миллионов.