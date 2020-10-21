Драмтеатр Калининграда перешел на гибкое расписание спектаклей

. Фото: Калининградский областной драматический театр

74-й театральный сезон калининградской драмы продолжается, однако при необходимости актеры уходят на карантин по рекомендациям Роспотребнадзора. В таких случаях драмтеатр вынужден заменять спектакли и корректировать свою афишу. Информация об этом оперативно появляется на продающем официальном сайте театра.

Исполнительный директор Александр Федоренко объясняет:

- В это непростое время мы делаем все для обеспечения безопасности наших любимых зрителей, бережем наших актеров от нежелательных контактов. Поэтому, передвигая спектакли, рассчитываем на понимание публики. А чтобы поддерживать у зрителей хорошее настроение, даем больше комедий.

На этой неделе в драмтеатре можно посмотреть две премьеры сезона: 22 октября – смешную и задумчивую лирическую комедию «Самая счастливая»(16+), 23-го – грустную и светлую мелодраму «Когда голуби улетели»(12+). В субботу, 24-го, для взрослых здесь сыграют фантасмагорию «Мертвые души»(12+), а в воскресенье, 25-го – комедию абсурда «Что подсмотрел дворецкий»(18+). Начало спектаклей в будни – в 19.00, в выходные – в 18.00.

Билеты - на dramteatr39.ru и в кассе.

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АУ КО «Калининградский областной драматический театр» пр. Мира, 4

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