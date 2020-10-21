В Калининградской области обнаружили детали советского самолета Ил-2

Детали хвостового оперения штурмовика Ил-2 Фото: Форум копателей Калининграда

Вечером 20 октября в группе Вконтакте «Форум копателей Калининграда» появились фотографии запчастей советского самолета времен Великой Отечественной войны. Опубликовал их пользователь Виталий Борискин.

- Кто подскажет, от чьего это самолета? – спросил у подписчиков сообщества Борискин, но они тут же посоветовали связаться с калининградскими поисковыми отрядами.

Несмотря на то, что телефоны поисковиков были опубликованы в комментариях по просьбе автора сообщения, на связь он так и не вышел.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, хорошо сохранившиеся фрагменты хвостового оперения могут принадлежать советскому штурмовику Ил-2.

- Судя по фото эти части на участке лежат давно, видны следы от попаданий с рогатки или пневматики, следы белой и терракотовой краски, - сообщил Хисамов. - Интересно, где и когда их нашли, откуда принесли или привезли, посмотреть наличие клейм и номеров.

Редакция «Комсомолки» надеется, что координаты находки в скором времени будут переданы поисковикам.