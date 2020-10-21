Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с отставкой Алексея Заливатского

В среду 21 октября во время пресс-подхода в музее изобразительных искусств губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал отставку мэра Янтарного Алексея Заливатского.

- Добавить что-то к тому, что уже было сказано антикоррупционной службой, сложно, добавить что-то к представлению прокурора нашей области мне тоже сложно, - заявил Алиханов. – Вопрос этот уже вынесен на совет, и совету депутатов уже дальше решать эту ситуацию. Что касается Янтарного, то я рад, что продолжают работать детские сады, школа. Есть некоторые вопросы. Только вчера мы с Сергеем Черномазом решали вопрос о том, что тепло не смогли вовремя дать по нескольким адресам из-за недоработок управляющих компаний.

Алиханов добавил, что в администрации ему «есть, с кем работать».

- Добавить что-то еще тяжело, - продолжил Алиханов. – Самое неприятное в этой истории – это врачи и какие-то попытки обвинять руководство минздрава в том, что какие-то расправы над врачами готовятся. Знаете, нам врачи очень дорого достаются. Мы каждого из них ценим. Особенно таких заслуженных врачей, которые работают в областной клинической больнице. Несомненно, никто из них не будет как-то серьезно наказан, потому что то, в чем они виноваты – это доброта, которую они проявляют по отношению к пациенту.