Антон Алиханов продал квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Калининграде

В среду 21 октября журналисты попросили губернатора Антона Алиханова рассказать о приобретении им квартиры. Ранее глава региона упоминал, что сделка была удачной.

- Я говорил, что успел это сделать вовремя с учетом того, что цены очень сильно растут, - заявил Алиханов, - и, к сожалению, конца этому процессу я не вижу. Ровно поэтому мы собирали совещание с нашими строителями. Летом следующего года мы планируем заключать с ними инвестиционное соглашение посредством корпорации развития по освоению острова Октябрьский. Им было сделано предложение о создании рабочей группы, которую мы сейчас официально формируем, чтобы там рассмотреть вопрос перевода ряда земельных участков, окружающих город Калининград и входящих в большую агломерацию рядом с Зеленоградском и Светлогорском. Это чтобы наши строители получили перспективу развития, и наш город получил перспективу дальнейшего освоения территории.

- Так жилплощадь в Калининграде или нет? – переспросили журналисты.

- Да, приобрел, - ответил Алиханов.

- А дорогая была покупка? – продолжала любопытствовать пресса.

- Для этого я продал свою квартиру в Москве, - ответил глава региона.