В Калининграде директор магазина уволился и прихватил 190 тысяч рублей из кассы

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине по продаже мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

После выявления недостачи в размере 190 тыс рублей, руководитель сети обратился в полицию. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к преступлению причастен бывший директор торговой точки.

«Мужчина на протяжении нескольких месяцев присваивал деньги за продажу товаров. Когда он узнал, что из главного офиса компании планируется приезд проверяющего лица, то уволился», - отметили в пресс-службе УМВД.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.