В Светлогорске построили универсальную спортивную площадку

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Светлогорске рядом с ФОКом на улице Яблоневой построили новую универсальную спортивную площадку. На ней разместились футбольное поле, прямые и круговые беговые дорожки, а также детский спортивный сектор, состоящий из двух детских площадок и игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Новый спортивный объект повысит доступность занятий физической культурой и спортом для жителей Светлогорска. На футбольном поле с искусственным покрытием будут заниматься дети из городской спортшколы. С учётом погодных условия нашего региона тренировки планируется проводить круглогодично», - сообщили в пресс-службе.

Площадку построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».