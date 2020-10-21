Калининградца будут судить за семь патронов

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Жителя Черняховска будут судить за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В августе этого года мужчина незаконно купил 7 спортивно-охотничьих патронов, предназначенных для нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия. Боеприпасы он хранил в своем автомобиле, пока их не обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ то есть незаконное хранение боеприпасов. Предварительное судебное заседание назначено на 26 октября.