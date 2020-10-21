В Калининградскую область поступили 17 автомобилей скорой помощи

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В Калининградскую область поступили 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шесть машин пополнят автопарк Городской станции СМП Калининграда, а 11 будут работать на ее подстанциях в восьми муниципалитетах – в Багратионовске, Балтийске, Гвардейске, Гусеве, Немане, Пионерском, Советске и Черняховске.

По данным правительства, с 2017 года парк санитарного транспорта Калининградской области пополнил 101 автомобиль. Только за 2020 год поставлено 42 единицы, в том числе десять реанимобилей.