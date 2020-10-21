В здании Биржи очистили цокольный этаж и открыли там две выставки

Новый зал посвящен Гофману. Фото: Александр КАТЕРУША

В Музее изобразительных искусств в среду, 21 октября, открыли сразу две выставки, которые расположились в музеефицированном цокольном этаже исторического здания кенигсбергской биржи. Обновленное пространство площадью 760 кв. м уже постоянной музейной экспозицией и совместным проектом Музея с «Союзмультфильмом».

Кукла из мультфильма. Фото: Александр КАТЕРУША

Как сообщает пресс-служба музея, цокольный этаж – это два зала. В Белом зале разместилась постоянная экспозиция «Калининград-Кенигсберг: мост над временем», которая прежде располагалась на втором этаже музея.

У входа гостей встречал сам Гофман. Фото: Александр КАТЕРУША

Второй зал, который смотрится необычайно атмосферно благодаря кирпичным стенам и оригинальным колоннам, заняла выставка «Город Гофмана. Тайны двух миров». Это декорации и эскизы полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада», выпущенного студией «Союзмультфильм» два года назад, в 2018 году, и переданные в дар Музею.

В Белый зал переехала постоянная экспозиция. Фото: Александр КАТЕРУША

Свою работу выставки начнут с 22 октября.