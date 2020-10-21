Из-за ситуации с коронавирусом визит-центр Куршской косы приостанавливает работу с посетителями

Все помещения Визит-центра национального парка «Куршская коса» закрываются для посещения с 22 октября 2020 года и до момента нормализации эпидемиологической ситуации. Как сообщили в пресс-службе парка, также приостанавливается личный прием граждан.

Остается доступной для прогулок со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00 территория музейного комплекса под открытым небом. Вход свободный.

Обратиться по личным вопросам в администрацию национального парка можно по электронной почте office@park-kosa.ru, телефонам 31 00 56 (он же факс), 31 00 91 и по адресу: 238535, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Рыбачий, ул.Лесная, д.7.

- Посещение экологических троп, маршрутов и иных туристических объектов на Куршской косе не ограничивается, - уточнили в пресс-службе.