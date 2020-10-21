Источник: сити-менеджера Янтарного Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве

Сегодня региональный СКР сообщил о том, что в отношении «главы администрации одного из муниципальных образований региона» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. По версии следствия, подозреваемый, с 2006 года являясь арендатором земельного участка в Зеленоградске и собственником комплекса зданий на этом же участке, достоверно знал, что на земле находится бесхозяйная постройка. Он организовал изготовление технического заключения, содержащего ложные сведения о том, что нежилое помещение якобы является новой постройкой – вспомогательным объектом к основному зданию и не требует разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию.

В июле 2019 года, как полагает следствие, на основании фиктивного технического заключения, подозреваемый зарегистрировал право собственности на постройку кадастровой стоимостью 7,6 млн рублей и, тем самым, лишил местные власти права на обращение объекта в свою собственность.

Как стало известно «Комсомолке», подозреваемым является глава администрации Янтарного Алексей Заливатский, которому грозит потеря должности из-за выявленных ранее нарушений антикоррупционного законодательства.