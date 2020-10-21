В Калининграде снова открывается арт-пространство «Квартира»

Калининградское арт-пространство «Квартира» на улице Колоскова снова откроет свои двери, но уже не для всех. Как написал его владелец Артем Рыжков, «неторжественное открытие» состоится уже в конце этого месяца.

- Мы поняли, что наши дети подрастают, и решили, что пришло время вернуться, - сообщил Рыжков корреспонденту «Комсомолки». – Это будет уже совершенно отдельный бизнес (ранее кинопоказы проходили совместно с кинотеатром «Заря», где Рыжков был арт-директором – Ред.), и его формат изменится.

По словам Рыжкова, «Квартира» превратится в апартаменты для творческих людей, и станет чем-то вроде закрытого клуба, куда можно будет попасть по купленному абонементу. Владелец назвал это «закрытым коворкинг-спейсом».

- В «Квартиру» уже нельзя будет попасть людям с улицы, - продолжает Рыжков. – Мы хотим понимать, кто к нам приходит. Дело в том, что для нас это слишком интимное пространство. Мы больше не хотим чувствовать себя официантами. Гости будут сами приносить себе еду, сами будут мыть за собой посуду.

Собственно, на закрытый формат повлияла и объективная коронавирусная реальность. Сам же Рыжков заметил, что это даже помогло осуществить задуманное.

Открытие пространства намечено на 22 октября. В этот день состоится два киносеанса (в 16:00 и в 18:00), покажут фильм-победитель фестивалей в Довилле и Хартлэнде – «Ассистентка».

Напомним, 1 июня прошлого года Рыжков писал, что «Квартиры больше не будет никогда».