Жительница Калининграда отсудила 300 тысяч у водителя шоп-тура в Польшу

История тянется с 24 ноября 2018 года. Микроавтобус «Мерседес-Бенц VITO 109», который вез жителей Калининграда в Польшу за продуктами, попал в ДТП на Южном обходе. Водитель не справился с управлением, выехал на крайнюю правую полосу и врезался в колесоотбойный брус. В результате авария одна из пассажирок микроавтобуса получила травмы, которые в совокупности были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Женщина обратилась в суд и указала, что ей также был причинен моральный вред. Как сообщает пресс-служба областного суда, ответчик выплатил часть средств для приобретения необходимых материалов, требуемых для проведения операции. Ленинградский районный суд в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Не согласившись с аким решением, ответчик обжаловал его в Калининградский областной суд, где судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.