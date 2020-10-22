В Калининграде телефонные мошенники украли у пенсионеров 880 тысяч рублей

Жертвами мошенников стали 8 калининградских пенсионеров в возрасте от 62 до 74 лет. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, они перевели преступникам в общей сложности 880 000 рублей.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали своим жертвам, что их банковские счета якобы находятся под угрозой. Доверчивые старики послушно следовали инструкциям мошенников и перечисляли на их счета свои сбережения.

Один из звонивших представился 66-летнему мужчине брокером и предложил ему заключить прибыльную сделку на торговой бирже. В итоге калининградец лишился 70 000 рублей.

Полиция настоятельно просит калининградцев предупредить своих друзей и родственников о ежедневных случаях мошенничества.