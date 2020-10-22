Калининградская ОЭЗ впервые вошла в мировой рейтинг лучших экономических зон

Результаты ежегодного исследования недавно представил журнал fDi magazine (подразделение деловой газеты Financial Times). Рейтинг лучших экономических зон fDI составляет с 2015 года.

Особая экономическая зона в Калининградской области выиграла в трех номинациях: «Логистика» (за наличие широкой и узкой колеи и возможность эффективной организации грузопотока), «Новые инвестиции» (за размещение и инвестиции крупных международных компаний в нашем регионе) и «Условия для переезда» (различные программы по приглашению отраслевых специалистов в регион).

- Подобный результат – заслуга не только управленческой команды, но в первую очередь самих резидентов, осуществляющих деятельность в нашем регионе, – отметил губернатор Антон Алиханов.

По данным администрации ОЭЗ Калининградской области, сейчас в едином реестре её резидентов зарегистрировано 253 действующих инвестпроекта. Общая численность рабочих мест, создаваемых компаниями – резидентами ОЭЗ составляет 38 709 человек.