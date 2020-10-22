В Зеленоградске отремонтируют четыре спуска на пляж и установят на берегу стену длиной 1,6 км

. Фото: Администрация Зеленоградска

Как сообщает администрация Зеленоградска, работы ведутся на западной части побережья. Это участок от места, где велодорожка пересекается с дорогой к кемпингу, до спасательного поста в районе кафе «У Нептуна».

Протяженность будущего берегозащитного гидротехнического сооружения составит 1663 метра. Это будет подпорная стена с каменной наброской, предназначенная для защиты берегового склона от волнового воздействия и разрушения. Контрактом также предусмотрен ремонт четырёх спусков на пляж.

Заказчик работ - областное предприятие «Балтберегозащита». Стоимость контракта — 389 миллионов рублей.