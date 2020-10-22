В 2021 году в Калининграде капитально отремонтируют 250 домов

О планах на следующий год сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. По его словм, в Калининграде отремонтируют порядка 300 конструктивных элементов (кровля, фасад, фундамент и т.д.) более чем на 250 многоквартирных домах. Сейчас идет разработка проектной документации зданий по улицам Маршала Баграмяна и Октябрьской.

- Мы увеличиваем субсидию фонду на следующий год, чтобы провести инструментальное обследование домов в рамках «музейного квартала». Видим, как дома преображаются, формируется туристический маршрут, – отметил Сергей Черномаз. – В следующем году в Калининграде отремонтируют порядка 250 домов. Это задача-минимум. По мере высвобождения средств и экономии будем вносить в план дополнительные объекты.