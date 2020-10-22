Аэропорт «Храброво» 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание

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Новое расписание полетов в аэропорту «Храброво» будет действовать с 25 октября до 27 марта 2021 года. Как сообщает пресс-служба «Храброво», в период действия осенне-зимнего расписания полеты из Калининграда будут осуществлять 17 российских авиакомпаний по 23 внутренним и 2 международным направлениям.

«Регулярные рейсы будут выполняться из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Череповец, Казань, Калугу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Белгород, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск, Мурманск, Псков, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Архангельск, Челябинск, Стамбул», - отмечает пресс-служба.

В зимнем расписании из Калининграда в Москву ежедневно запланировано до 18 рейсов, в Санкт-Петербург - до семи рейсов в день.

Среди международных регулярных рейсов открывается новое направление Калининград-Стамбул.

Подробное расписание – на сайте «Храброво» и в справочной службе по телефонам +7 (4012) 300-300, 610-610.