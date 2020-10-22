11 медиков, 10 школьников, 5 студентов: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 94 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 11 медицинских работников;

- пять работников транспортной сферы;

- три работника промпредприятий;

- по одному сотрудники торгового предприятия, объекта ЖКХ, культуры, вахтовик, сотрудник правоохранительных органов

- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник детского сада 50 (семейный контакт, выявлен в изоляции);

- 7 учащихся (по двое из Багратионовской школы и лицея 18, по одному - гимназия 32, школа 38, школа-сад 72). Шесть классов переведены на дистанционное обучение;

- четыре студента (Калининградский бизнес-колледж, Калининградский колледж сервиса и туризма, РАНХиГС, БФУ). Три группы переведены на дистанционное обучение;

-18 неработающих.

Среди бессимптомных форм (шесть случаев) - выявлены активно при обследовании по контакту с заболевшими и самостоятельном обследовании:

- три ученика (гимназия №32, Лицей №18, школа №2);

- студент музыкального колледжа;

- двое неработающих.