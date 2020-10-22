В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг отключено электричество

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 22 октября, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Марш. Баграмяна 4, пр-кт Московский 42-46, ул. Красноярская 1-3, 2-4, 5, ул. Мариупольская 11-13; 16-18, ул. Судостроительная 14-20,15-15а, 17а, 17-17б, 17в, 17г, 19-21, 22-28, 27,29, 23 (детсад №90), 30-34, 30а, ул. 8 Марта 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, ул. Товарная 1-3, 5-7, 6-8, 9-11а,10-12, 13-15,туп. Тихорецкий 2-8.