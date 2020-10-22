В Калининградской области шесть классов перевели на дистант из-за коронавируса у учащихся

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В Калининградской области у семерых учащихся школ за сутки был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

COVID-19 подтвержден у учащихся багратионовской школы, лицея 18, гимназии 32, школа 38, школы-сад 72. В результате шесть классов были переведены на дистанционное обучение. Кроме этого, бессимптомная форма коронавируса была выявлена у троих учащихся гимназии №32, лицея №18, и школы №2.

Коронавирус подтвердился и у четырех студентов (Калининградский бизнес-колледж, Калининградский колледж сервиса и туризма, РАНХиГС, БФУ). Три группы в этих учебных учреждения переведены на дистанционное обучение.