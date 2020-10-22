Полицейские нашли в гараже калининградца полкилограмма гашина и марихуаны

Житель Калининграда попался на незаконном хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного управления МВД на транспорте.

В гараже в районе улицы Киевской калининградца транспортные полицейские обнаружили 26 свёртков, в которых было 460 граммов марихуаны и 72 грамма гашиша.

На 49-летнего горожанина завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.