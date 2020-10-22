Калининградец избил таксиста в ходе конфликта на парковке

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за избиение таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на парковке на улице Елизаветинской. Таксист приехал на вызов и не смог разъехаться с женщиной, которая пыталась выехать с парковки.

В ходе словесной перепалки женщина позвонила мужу, который прибыл на место и избил таксиста, сломав ему ребро.

Участковые установили личность злоумышленника, им оказался 40-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», мужчине грозит до трех лет лишения свободы.