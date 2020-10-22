Двое калининградцев избили и ограбили 86-летнего пенсионера

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В Калининграде осудили двоих мужчин, которые ограбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из злоумышленников работал в газовой компании. В ходе проверки счетчика в квартире пенсионера он обратил внимание, что мужчина рассчитался за услугу наличными деньгами из своего кошелька.

Спустя несколько месяцев он предложил своему знакомому ограбить пенсионера в его квартире. Ворвавшись в жилище, один из грабителей повалил 86-летнего пенсионера на пол, второй обыскал квартиру и забрал кошелек, в котором находилось 160 тысяч рублей.

Суд признал их виновным в грабеже и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.