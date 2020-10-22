До 75% новых квартир в Калининградской области покупают иногородние

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Активный туристический сезон в Калининградской области и закрытые из-за пандемии коронавируса внешние границы подстегнули спрос на жилье в регионе со стороны жителей других областей России, а, кроме того, повлияли на рост цен на недвижимость. Об этом на круглом столе "Эскроу-счета: перспективы и риски", организованном журналом "Королевские ворота", рассказал президент "Союза строителей Калининградской области" Борис Калинин.

- Не думал, что в этом году будет такой подъем цен на жилье, - признался Калинин, отметив, что в нынешним году изменилась структура покупателей: - Раньше на ипотеку у нас приходилось 80-90% покупателей, при этом 80-90% были местными, теперь же другая картина. 65-75% квартир у нас покупают некалининградцы. Главные причины - активный турсезон и закрытие границ.

По мнению Бориса Калинина, еще больше способна подстегнуть спрос на жилье и поднять цены программа сельской ипотеки по ставке 2,7%, которую на днях расширили, включив в нее Гурьевский городской округ и приморские муниципалитеты.

На днях на заседании Аграрного совета тему роста цен на недвижимость поднимал губернатор Антон Алиханов.

- 20 процентов роста цены за год - крутовато. Очень не хотелось бы перегреться. Перегрев тепловым ударом заканчивается. Потом лежишь и долго в себя приходишь, - сказал глава области, отметив, что главной причиной "перегрева рынка" стала программа льготной ипотеки с субсидируемой ставкой 6,5%.