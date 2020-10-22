ФОК в Светлом откроется в начале 2021 года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Новый физкультурно-оздоровительный центр в Светлом будет введен в эксплуатацию в начале 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Наталья Ищенко

ФОК будет состоять из универсального зала и тренажерного зала. В нем можно будет проводить физкультурно-оздоровительные, тренировочные занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, бадминтону, а также занятия с элементами спортивной гимнастики и лёгкой атлетики.

На первом этаже здания запланированы спортивный зал, гардеробные, тренерские помещения, медкабинет, а также технические и бытовые помещения. На втором этаже разместятся холл, трибуны для зрителей, тренажерный зал, гардеробные с душевыми и санузлами, тренерская и кабинеты администрации. В подвальном помещении предусмотрены технические помещения и кладовые.

Сейчас на объекте уже возведён нулевой цикл, закончена кирпичная кладка перегородок и внутренних стен первого этажа, ведётся кирпичная кладка перегородок и внутренних стен второго этажа, сделана заливка перекрытий. Установлены 40 колонн, противопожарная лестница и ведутся работы по установке лестниц внутри здания.