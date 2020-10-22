В Калининграде посадили 50 тысяч тюльпанов

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в мае 2021 года должны взойти 50 тысяч тюльпанов. Как сообщает пресс-служба мэрии, в четверг, 22 октября, их сажали на городских клумбах.

«Тюльпаны пяти сортов: красного, белого, желтого, малинового и розового цветов», - отметили в мэрии.

Цветы взойдут на площади Василевского, в зеленых зонах Гвардейского проспекта и проспекта Мира, в сквере у монумента «Мать – Россия», на кольце Московского проспекта и у памятника Шиллеру.

Общая площадь клумб - 1237 квадратных метров.

- Следуя многолетнему опыту, высаживаем низкорослые сорта, которые хорошо смотрятся на клумбах и не создают соблазна срезать в букеты, - рассказала специалист отдела озеленения администрации Калининграда Надежда Гончарова.

Сколько на цветы потратили из бюджета, в мэрии не сообщили.