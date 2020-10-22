Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Суд закрыл мини-отель в Пионерском

Гостиница размещалась в жилом доме
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

Суд запретил деятельность мини-отеля «Флоранж» в Пионерском в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Отель располагался на цокольном и первом этаже многоквартирного дома № 1 на ул. Советской. При этом владельцы не озаботились переводом жилых помещений в категорию нежилых, а после внесения изменений в жилищный кодекс РФ, запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг.

Светлогорский городской суд запретил деятельность гостиницы, однако на решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным.