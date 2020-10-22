Мэрия Калининграда опубликовала перечень дворов, которые отремонтируют в 2021 году

. Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда утвердила перечень дворов, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» в 2021 году. На эти цели будет выделено 132 млн рублей.

-ул. 1812 года, д.д. 71-77, 79-85, ул. Литовский вал, д. 52-58

-ул. Куйбышева, д.д. 129-137, 109-111

-ул. А. Невского, д. 188 (корпус 1, корпус 2, корпус 3)

-ул. А. Невского, д.д. 117-123, 125-129а

-ул. Грига, д. 2-8, ул. 1812 года, д. 110, ул. Стекольная, д. 23-29

-ул. Литовский вал, д. 48-50, ул. Фрунзе, д.д. 60-66, 68-72а, 90-96

-ул. А. Невского, д. 11-15, ул. Линейная, д. 3-7, ул. Потемкина, д. 8-12, ул. А. Невского, д. 1-5, ул. Курортная, д. 2-4А, ул. Потемкина, д. 2-6

По данным городских властей, жители этих дворов согласились с условиями программы и подтвердили своё решение участия в ней. Также в мэрии Калининграда до 30 ноября принимаются заявки от желающих благоустроить свой двор, на их основе будут сформированы списки на 2022-2024 гг.