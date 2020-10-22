В Музей Мирового океана передали портрет Виктора Пацаева кисти Алексея Леонова

. Фото: Музей мирового океана

Дочь советского космонавта Виктора Пацаева, Светлана Пацаева, передала в Музей Мирового океана семейную реликвию, которая хранилась у нее много лет – портрет отца.

Как сообщает пресс-служба музея, написал портрет другой известный космонавт Алексей Леонов.

«В 1991 году, в год 20-летия полета «Союз-11» он подарил этот рисунок вдове Виктора Ивановича. И вот, спустя почти 30 лет, Светлана Викторовна передала этот знаковый рисунок, связанный с судьбами двух наших земляков-космонавтов, в дар Музею Мирового океана», - отметили в пресс-службе.

Ранее «Комсомолка» писала, что Светлана Пацаева составила петицию на имя Владимира Путина. Дочь космонавта просит президента защитить легендарный корабль в Калининграде.