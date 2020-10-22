Главврач Скорой помощи Калининграда рассказал, как изменилось число вызовов во время пандемии коронавируса

. Фото: Эдуард Молчанов

В четверг Городская станция скорой медицинской помощи получила 17 новых автомобилей марки "Форд". Как пояснили в пресс-службе областного правительства, шесть автомобилей будут выходить на линию в Калининграде, одиннадцать отправятся на подстанции в Багратионовске, Балтийске, Гвардейске, Гусеве, Немане, Пионерском, Советске и Черняховске.

Губернатор Антон Алиханов ознакомился с техническим оснащением машин и отметил, что поступившие в этом году 42 новых автомобиля за счет федерального и регионального бюджетов – это рекордное число для Калининградской области.

Как рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Игорь Старостин, в среднем на линии ежесуточно трудятся 95-97 автомобилей. В резерве находится 25 скорых. Отвечая на вопрос журналистов количестве выездов скорой помощи во время пандемии коронавируса, Старостин отметил, что число выездов увеличилось с 1000 до 1200.