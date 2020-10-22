В Калининграде замглавы Росреестра подозревают в прослушке телефонных разговоров подчиненных

Следственный отдел по Ленинградскому району следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.

- По версии следствия, с июня по октябрь 2019 года подозреваемый обратился к одному из сотрудников управления – главному специалисту-эксперту отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов связи с просьбой осуществить прослушивание и запись телефонных двух сотрудниц регионального управления и двух представителей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в период проведения последними комплексной проверки деятельности регионального управления Росреестра, - отметили в пресс-службе СК.

Как полагает следствие, мотивом совершенных преступлений явилась личная заинтересованность подозреваемого, выражающаяся в желании повысить авторитет перед руководством.

Госслужащий от дачи показаний отказался.