Калининград признан одним из самых матерящихся городов России

Digital-агентство "Интериум" подготовило рейтинг самых матерящихся городов России. Как сообщается, анализ проведен на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций четырех матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2020 года.

Как и год назад, первое место с огромным отрывом занял город Дно в Псковской области, его индекс "матерности" составил 1786,05. На втором месте Краснодар (индекс 131,87), на третьем Москва (111,37). Калининград расположился на четвертой строчке турнирной таблице, опередив Санкт-Петербург. Индекс "матерности" в нашем городе составил 109,30.

Эксперты отмечают, что общее количество бранных слов за год в соцсетях увеличилось почти вдвое, на 91.

"На рост нецензурной брани влияют множество глобальных факторов, и тут уже вопрос к специалистам – социологам, психологам и лингвистам, чтобы определить точные причины", - говорится в сообщении агентства.