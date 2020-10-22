Калининградец авторучкой вписал в визу Польшу, чтобы попасть домой

. Фото: Варминьско-Мазурское пограничное управление

В пункте пропуска Гжехотки задержали 40-летнего калининградца, который пытался покинуть Польшу, имея на руках испорченную визу.

Как сообщили в Варминьско-Мазурском пограничном управлении, у нашего земляка была национальная виза Нидерландов, по которой он мог находиться в "стране тюльпанов" в течение трех дней. Вероятно, калининградец там и находился, а потом решил вернуться на автомобиле домой. А чтобы у польских пограничников не возникло лишних вопросов, он авторучкой на визе к Нидерландам приписал еще и Польшу.

Коварный замысел автопутешественника был раскрыт. Калининградца вернули на родину, но въезд в Польшу закрыли, как минимум, на шесть месяцев.