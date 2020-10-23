В Калининграде завершился фестиваль «Русская музыка на Балтике»

Восьмой традиционный фестиваль «Русская музыка на Балтике» завершился выступлением Государственной академической симфонической капеллы России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, на сцене областного драматического театра прозвучала опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Для зрителей выступила Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Народного артиста РФ Валерия Полянского. В концерте приняли участие солисты Большого театра России и ведущих музыкальных театров Москвы.

Напомним, масштабную культурную акцию раз в два года организовывают Министерство культуры Российской Федерации, региональное министерство по культуре и туризму и Калининградская областная филармония. В этом году фестиваль прошел под знаком двух знаменательных дат в мировой музыкальной культуре – юбилеев гениальных композиторов Людвига ван Бетховена (250 лет со дня рождения) и Петра Ильича Чайковского (180 лет).