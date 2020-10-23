В Светлогорске женщина обчистила спящего на лавке выпивоху

Накануне 45-летний житель Светлогорска выпивал с друзьями на Калининградском проспекте и, не рассчитав дозу алкоголя, уснул прямо на лавке во дворе одного из домов. Проходившая мимо дама решила воспользоваться ситуацией - видя, что мужчина спит, она обчистила карманы его куртки, присвоив 7,5 тысячи рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи была задержана и доставлена в отдел полиции ранее судимая 39-летняя жительница одного из поселков. Похищенный кошелек был обнаружен и изъят. Со слов злоумышленницы, деньги она потратила на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Теперь даме грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.