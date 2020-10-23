Расписание движение «Ласточки» в Зеленоградск изменится

С 26 октября меняется расписание одной из дневных «Ласточек» направления Зеленоградск – Калининград.

Как сообщает пресс-служба КЖД, из Зеленоградска поезд будет отправляться в 15:07 (на 10 минут раньше, чем в прежнем расписании), а прибывать на Южный вокзал на 4 минуты позже - в 15:50.

Меняется и расписание дневного поезда Светлогорск – Зеленоградск, пассажиры которого в Зеленоградске делают пересадку на поезд, отправляющийся в Калининград. С 26 октября он будет отправляться из Светлогорска на 14 минут раньше (в 14:13) и также раньше прибывать в Зеленоградск.

Подробнее расписание смотрите здесь.