Разрушенную кирху Побетен восстановили, но только на картинке

Трехмерная модель кирхи. Фото: Администрация Зеленоградска

Трехмерную модель кирхи Побетен создали в рамках разработки мобильного приложения по проекту «Балтийская Одиссея – создание общего исторического и культурного пространства».

Как сообщает администрация Зеленоградска, был разработан интерфейс приложения и собрана основная информация о кирхе.

«Приложение разрабатывают по Программе приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-2020», - говорится в сообщении.

Кирха разрушается много лет. Фото: Иван МАРКОВ

Кирха Побетен расположена в поселке Романово Зеленоградского городского округа. Начало строительства кирхи датируется 1321 годом.

В ходе боев 1945 года кирха не пострадала. В послевоенные годы использовалась, как это тогда было принято, в хозяйственных целях.

С начала 1980-х годов кирха заброшена, в результате отсутствия ухода и действий местного населения начала активно разрушаться. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако, из-за наплевательского отношения властей и ответственных служб уникальное здание продолжает разрушаться и сегодня представляет собой руины.