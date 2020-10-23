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Алексей Силанов ушел с поста главы Калининграда

Виктор Сергеев
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Алексей Силанов

Алексей Силанов

Фото: Александр Подгорчук

Глава Калининграда Алексей Силанов сложил полномочия главы Калининграда. Об этом он заявил на внеочередном заседании горсовета в пятницу, 23 октября.

Депутаты утвердили это решение большинством голосов. По словам Силанова, решение о досрочном сложении полномочий он принял после вступления в силу изменений в Устав города.

Алексей Силанов заявил, что его команде удалось выполнить все обязательства по федеральным программам ремонта дорог, дворов, Калининград успешно провел матчи ЧМ-2018 по футболу.