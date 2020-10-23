Депутаты избрали нового главу Калининграда

Андрей Кропоткин
Фото: Александр Подгорчук
В пятницу, 23 октября, депутаты горсовета Калининграда приняли досрочную отставку главы города Алексея Силанова. Решение об этом было принято на внеочередном заседании совета
Силанов сообщил, что причиной досрочного сложения полномочий стали вступившие в силу изменения в Устав города.
Вторым вопросом повестки заседания стало избрание нового главы города. На эту должность выдвинули две кандидатуры – председателя горсовета Андрея Кропоткина и депутата от ЛДПР Артема Суханова. В результате тайного голосования Кропоткин получил 21 голос, пять депутатов проголосовали против.
Андрей Кропоткин поблагодарил депутатов за поддержку и на заседании принял присягу.