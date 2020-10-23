Два школьника, два студента, 11 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 85 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших и инфицированных
- 13 пенсионеров;
- 11 медицинских работников;
- 9 работников промпредприятий;
- два работника предприятий пищевой промышленности;
- два сотрудника образовательных учреждений;
- четыре работников транспортной сферы;
- по одному сотрудники торгового предприятия; телекоммуникационных услуг, охранного предприятия, сотрудник правоохранительных органов
- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- двое учащихся Лицея №17 г. Калининграда, два класса переведены на дистанционное обучение;
- два студента (КИТИС) . Группа переведена на дистанционное обучение;
- 22 неработающих