Два школьника, два студента, 11 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 85 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших и инфицированных

- 13 пенсионеров;

- 11 медицинских работников;

- 9 работников промпредприятий;

- два работника предприятий пищевой промышленности;

- два сотрудника образовательных учреждений;

- четыре работников транспортной сферы;

- по одному сотрудники торгового предприятия; телекоммуникационных услуг, охранного предприятия, сотрудник правоохранительных органов

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- двое учащихся Лицея №17 г. Калининграда, два класса переведены на дистанционное обучение;

- два студента (КИТИС) . Группа переведена на дистанционное обучение;

- 22 неработающих