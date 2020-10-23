В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 23 октября, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Черняховского 6а, 6-12а, ул. Подп. Иванникова 9-15, ул. П. Морозова 115 а-в, 130а-б, ул. Коммунистическая 53-79, 79а-б, 36-48, 46а-г, 48а-г, 52а-в, 50-54, 54а-б, 56а-г, 58а-г, ул. Печатная 53-55, 57а.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в Центральном районе по адресам:

ул. Энгельса 1-29, 35-39, 45-77, 2, 2а, 4, 8-8а, 10-10а, 12-16, 14а, 20-52, 52а, 54

ул. Яблоневая аллея 3-9, 2, 4-4а, 6, 8а, 14-34, 42, 42а, 44-48

пр-кт Мира 2

ул. Соколиная 17, 4

ул. Ломоносова 107, 111, 113, 119, 114, 106а, 116

ул. Б. Окружная 1-я 15, 27, 33-39, 34.

До этого же часа не будет воды в Ленинградском районе на ул. Колхозная 4д.

До 17:00 вода отключена в Ленинградском районе на ул. Аэропортной 1а; ул. Орудийной 18д и в Московском районе на ул. Батальной 92.

До 18:00 вода отключена в Московском районе на ул. Коммунистической 48а-г.